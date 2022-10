Calca a Seul nel party di Halloween | continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime

- Oltre 150 i morti, 22 gli stranieri. Il presidente sudcoreano parla di 'una tragedia e un disastro che non avrebbero dovuto verificarsi' giurando di indagare a fondo sull'incidenteBasti pensare a quanto accaduto a, in Corea del Sud, dove 151 persone sono morte a causa di unache si è verificata durante la festa di Halloween . Al momento sono ancora tutte da ...(Adnkronos) - E' salito ad almeno 151 morti - 97 donne e 54 uomini - il tragico bilancio della calca avvenuta nel quartiere di Itaewon, nel centro di Seul, per un evento di Halloween. Ma sono decine q ...Oltre 150 i morti, 22 gli stranieri. Il presidente sudcoreano parla di "una tragedia e un disastro che non avrebbero dovuto verificarsi" giurando di indagare a fondo sull'incidente ...