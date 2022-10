Cade dalla barca e si graffia una gamba | pochi giorni dopo muore ucciso dal batterio “mangia carne”

(Di domenica 30 ottobre 2022) È scivolatondosi una: così si è infettato con il” che gli è stato fatale. È quanto successo a James Hewitt, 56enne del Michigan. A riferire la vicenda, riportata anche sulla rivista scientifica Becker’s Hospital Review, sono i giornali americani, che hanno raccolto la testimonianza della sua compagna Leah Delano. Andiamo con ordine. Neiscorsi il 56enne era volato in Florida per aiutare un amico a sistemare la sua casa distrutta dall’uragano Ian: Hewett era al lavoro per riparare i danni quando è cadutodell’amico finendo in un canale. Nell’impatto si èto unama, sul momento, non vi ha prestato ...

Fanpage.it

O meglio, priva di una logicaquale possa conseguire un ragionevole comportamento da adottare,...innanzitutto osservare che questa giornata si svolge in un momento particolare in quantoin ...E' in ospedale a Pavia in gravi condizioni un 60enne caduto rovinosamentesua bicicletta domenica mattina, verso le undici e mezza, a Binasco (Milano), mentre stava percorrendo la provinciale dei Giovi. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza ... Cade dalla barca e si ferisce a una gamba: muore pochi giorni dopo ucciso dal batterio carnivoro Incidente in bicicletta per un giovane di 19 anni caduto al Parco Coppo. Il ciclista è stato recuperato dai pompieri e dal Sasu, trasportato con una lettiga per un paio di chilometri lungo il sentiero ...Vttoria sofferta per i giallorossi che rispondono alla Juventus affiancandola in vetta alla classifica. Ok il Torino che piega 2-0 il Milan ...