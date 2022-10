Seul | 50 persone in arresto cardiaco durante una festa di Halloween

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle ultime notizie di Mondo Decine disarebbero state colte da un arresto cardiaco in un popolare locale di, capitale della Corea del Sud. A riferirlo è la Bbc, che riporta quanto dichiarato dai vigili del fuoco, che ...di Samuele Finetti In una via di un quartiere didecine disono rimaste a terra dopo essere state travolte dalla calca. Più di cento i feriti Le immagini fanno impressione. Decine distese a terra lungo una strada di, la ...