Salvini | reddito di cittadinanza sospeso per 6 mesi | chi rischia grosso

Matteopronto a mettere mano aldi cittadinanza in nome delle pensioni. Il leader della Lega, nonché ministro delle Infrastrutture, tira dritto su Quota 102. Ecco dunque la sua proposta: 'Un ...Matteotorna all'assalto deldi cittadinanza . E, mentre l 'inflazione sfiora il 12% mettendo l'acqua alla gola di chi già fatica ad arrivare a fine mese, annuncia che il governo Meloni ...“Assolutamente sì al nucleare perché non dobbiamo essere un Paese che per ideologia si autolimita”. A dirlo Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenendo in ...Il leghista propone lo scambio per recuperare i soldi per Quota 102. Giorgetti va in controtendenza: studia incentivi per chi si può pensionare ma vuole ...