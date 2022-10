Per ponte 1 novembre 10 mln in viaggio | 3 milioni stranieri

(Di sabato 29 ottobre 2022) Oltre diecidi persone si metteranno in movimento per ildel 1. A rilevarlo un'indagine di Cna Turismo e Commercio. Vacanzieri italiani ema anche proprietari di ...

... oltre a Jorginho, piace Sandro TonaliUn ragionatore di qualità da cui partirecostruire il ... Una più marcata traccia unideale tra Barcellona e Londra, l'altra, che è meno lineare, guarda ...Oltre dieci milioni di persone si metteranno in movimentoildel 1 novembre. A rilevarlo un'indagine di Cna Turismo e Commercio. Vacanzieri italiani e stranieri ma anche proprietari di seconde case decisi a godersi l'ultimo sprazzo di buon tempo e ...Nel ponte di Ognissanti possiamo fare delle gite fuori porta e trascorrere delle giornate in relax o da turisti. Vediamo dove poter andare ...Stop di 6 giorni ai lavori sulla A14, nel tratto Pedaso-Pescara sud, per evitare disagi in occasione del ponte di Ognissanti ...