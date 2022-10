Pd | Scarpa | ' congresso dia voce a spinta dal basso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Questa sala piena, con oltre 500 amministratori, dirigenti e militanti da tutto il Paese dimostra come per fortuna nel Pd ci sono ancora migliaia di giovani attivi in tutto il paese". Così Rachele, deputata dem, all'assemblea di 'Coraggio Pd'. "Energie forti, competenti e prontissime a dare battaglia nei territori come nelle istituzioni a questa destra estrema che non esita a fare sui diritti civili e umani delle guerre ideologiche di bandiera per fare propaganda sulla pelle di chi non ha, una destra che non esita a dare ai drammi sociali che troppe persone vivono delle risposte di forte iniquità, vedi innalzamento del tetto del contante". "Bene la fase costituente se sarà vera ma il Pd ora deve anche darea questadal, dobbiamo fare un ...