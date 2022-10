Napoli-Sassuolo | formazioni ufficiali | tornano Kvara e Osimhen dal 1? | c’è Anguissa

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono state rese note ledi, gara valida per la dodicesima giornata della Serie A 2022/2023. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di sabato 29 ottobre. Di seguito ecco le scelte dei due allenatori.(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui,, Lobotka, Zielinski, Lozano,tskhelia. All.: Spalletti.– in attesa L'articolo proviene da Anteprima24.it.

