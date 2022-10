Napoli-Sassuolo | anche due sposi in curva al Maradona – VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022), ci sonodueinal. Hanno deciso di festeggiare in maniera speciale., ci sonodueinal. Due giovanihanno deciso di festeggiare in maniera speciale, e si sono goduti un bello spettacolo.al, ina tifare. La sposa ha ancora il bouquet in mano, sono scatenati. Una giovane coppia ha deciso di celebrare il proprio matrimonio allo stadio per vedere, come documentato da uncomparso su Tik Tok. Tra i commenti sono arrivati centinaia di ...

Nella ripresa ilprova a reagire ma è ancora ilad andare a segno con Osimhen. Per i neroverdi finale in 10 uomini per l'espulsione di Laurienté. . 29 ottobre 2022Una tripletta del nigeriano, unita alla rete di Kvaratskhelia, vale la tredicesima vittoria di fila per gli azzurri, sempre più al comando della ...Andrea CONSIGLI 6: nel primo tempo vola a deviare un insidioso tiro da fuori di Mario Rui, per il resto incassa tre gol senza colpe. Nella ripresa subisce il poker per mano di un Osimhen sugli scudi J ...Il Napoli non si ferma più e travolge anche il Sassuolo per 4-0. Victor Osimhen migliore in campo con una tripletta da urlo, ma anche Kvara, Lobotka, Meret e Kim solite prestazioni super. Meret 7: ris ...