LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | Russell comanda la FP2 | 7° Leclerc con il botto

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARED BULL PENALIZZATA PER IL BUDGET CAP: LIMITAZIONE ALLO SVILUPPO IN GALLERIA DEL VENTO RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 00.17 Non ci dovrebbero essere conseguenze sull’incidente a, visto che la macchina sarà pronto per la FP3 di domani. 00.15 Nel frattempo Fernando Alonso regala spettacolo con alcuni traversi: undicesimo posto per l’iberico. 00.12 Per quanto riguarda, non ci saranno conseguenze in termini di penalità visto che la sua Ferrari girava con materiale passato. 00.09 Simulazioni di passo gara per tutti i piloti con gomme Proto. 00.06 Condizioni di pista complicate per avere un buon riscaldamento delle gomme. 00.04 Ferrari ben settata, soprattutto per le sue prestazioni nell’ultimo settore. 00.01 Sulla pista anche Sainz che dovrà ...