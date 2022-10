Lecce-Juventus 0-1 Calcio serie A

: i momenti chiave .: l'analisi della partita . Le pagelle di, ora è il momento della rimonta .: il tabellino .- ...A sbloccare il risultato di- Juve ci ha pensato Nicolò Fagioli . Il centrocampista bianconero, entrato in campo alla ripresa al posto di McKennie, ha riacceso subito il gioco dei bianconeri. Due, tre giocate preziose fino ...La Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions League, risponde riuscendo a conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato, con il terzo clean sheet di fila. I bianconeri si sono imposti pe ...LECCE – JUVENTUS Lecce: Falcone, Baschirotto, Gallo, Pongracic, Gendrey, Hjulmand, Strefezza (80’Di Francesco), Blin (60’Askildsen), Ceesay (80’Colombo), Oudin (60’Banda), Gonzalez (86’Rodriguez). All ...