Lecce | Falcone | «Penso alla nostra salvezza | ma tornerò alla Sampdoria»

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato della stagione e degli obiettivi a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Baroni ci sta aiutando tanto e parla tanto. Qui ti senti in famiglia con società e tifosi fantastici». LECCE – «Volevo tenermi aperta una porta per quello sono andato via in prestito. Mi dispiace per quello che sta succedendo al club. Mi dispiace anche per Giampaolo che mi ha dato tanto. Ma ora darò tutto per la salvezza del Lecce». IDOLO – «Mi piace molto Courtois e vorrei incontrarlo un giorno. In Italia sta facendo bene Vicario e stanno crescendo bene Caprile e Carnesecchi».