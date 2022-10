House of the Dragon | George R R Martin | Io avrei ambientato la storia 40 anni prima

ofDragon ha riacceso l'interesse dei fan per il franchise de Il Trono di Spade, narrando la storia della famiglia Targaryen molti anni prima che Daenerys e i suoi tre draghi tentassero di ...A suspect hurled a wrench through a window at Cardinal Timothy Dolan's residence at St. Patrick's Cathedral in Manhattan on Friday afternoon, police said.tool struck's door and shattered its glass panel before landing in a vestibule area that's separated frommain residence by another door, cops said. Dolan was not home attime of2:15 p.m. ...House of the Dragon inizia 200 anni prima de Il Trono di Spade, ma George R. R. Martin sarebbe tornato ancora più indietro per raccontare la storia dei Targaryen.A soli 10 anni già coordinava gli eventi virtuali della piattaforma progettata dala software house americana Linden Lab, oggi con addosso solo 26 ...