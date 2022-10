Calcio | Torino; Juric | nessuna svolta | ma percorso è giusto

"Non parliamo di svolta dopo Udine, piuttosto dico che è il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare": il tecnico del, Ivan Juric, commenta così il momento della sua squadra. "Il Milan - aggiunge il croato sull'avversaria di domani - è una grande squadra. I rossoneri vivono un periodo di forma. E noi vogliamo ...Essere in testa non so se sarà così determinante": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il. Una partita che Pioli definisce "stimolante". "E' una gara che ...Il calciomercato si accende per la prossima finestra: possibilità di scambio di terzini tra Torino e Napoli. Ecco tutte le informazioni.Verona, Ludogorets e Lazio le prossime sfide: la Roma ha bisogno dei suoi gol per restare in corsa per un posto in Champions e andare avanti in Euroleague ...