Atp 500 Basilea 2022 | Auger-Aliassime è inarrestabile | dominato anche Alcaraz

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Felixsta giocando su una nuvola. Altra straordinaria prestazione del tennista canadese, che domina 6-3 6-2 il numero uno del ranking mondiale Carlosnella semifinale dell’Atp 500 di. Si tratta della dodicesima vittoria consecutiva per Felix, che domani proverà a conquistare il terzo titolo in altrettante settimane, dopo aver trionfato già a Firenze e Anversa. Sfiderà uno tra Rune e Bautista Agut. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Un match, come testimonia il punteggio, in cui il vincitore degli Us Open non è mai riuscito a trovare le contromisure adatte contro un avversario on fire. Solido a livello tecnico, in grado di colpire in modo vincente da tutte le posizioni del campo e oracon una forza mentale e una fiducia che non si era mai vista ...