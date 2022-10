Se vivi in una di queste 13 città italiane ogni volta che respiri ti avveleni

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Livelli degli inquinanti off-limits, traffico congestionato e misure antismog insufficienti: in Italia, il cocktail tossico dell’inquinamento atmosferico sta raggiungendo livelli sempre più cronici. Una situazione che la stagione autunnale rischia solo di peggiorare. Quella attuale si conferma come una delle più calde e meno piovose in Italia, in particolare nelle regioni nord-occidentali: il risultato è che i dati sono peggiori anche rispetto a quelli del 2019, l’anno pre-pandemia. In 13, la situazione è già oltre la soglia critica. A dirlo è il report di Legambiente “Mal’aria 2022 edizione autunnale. Versomobilità emissioni zero” che, nell’ambito della campagna Clean Cities, fa il punto sulla qualità dell’aria e sulle politiche di mobilità urbana delleoggetto della campagna da inizio 2022 ai primi di ottobre. I ...