Rialzo tassi | stangata sui mutui a tasso variabile Ecco di quanto

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La BCE ha annunciato l’aumento deidi interesse di 0,75% e, un ritocco verso l’alto che potrebbe tradursi, nei prossimi mesi, in un incremento delle rate deivariabili degli italiani, con rincari fino a 50 euro al mese per un finanziamento medio, e un aggravio complessivo di circa 150 euro da inizio anno. IldeiNessuna sorpresa, dunque, dalla riunione del Consiglio direttivo. “Ha deciso di innalzare di 75 punti base i tredi interesse di riferimento” portanto quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 2,00%, al 2,25% e all’1,50%, con effetto dal 2 novembre 2022. Il Consiglio “prevede di aumentare ulteriormente idi interesse per ...

I ricavi dal Mac sono stati di 11,51 miliardi, indel 25,39% e superiori ai 9,36 miliardi ... all'indomani della decisione della Bce di aumentare id'interesse. Il differenziale di ...Sul fronte monetario l'euro è fiacco sul dollaro ( - 0,25% a 0,994) dopo che i dati sul Pil Usa hanno rafforzato lo scenario di undeida parte della Fed. Sul Vecchio Continente ...Banca Mediolanum ha annunciato oggi un intervento sui mutui, per aiutare concretamente le famiglie inmomento complesso.In una fase che continua a restare delicata per l'intera economia europea a causa del perdurare della guerra in Ucraina, della crisi del gas, dell'elevato tasso di inflazione e in uno scenario che ris ...