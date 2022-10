Agenzia ANSA

Abbiamouna scoppola, ora con umiltà e pazienza possiamo ricostruire. Questo è un venerdì ... Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario, intervenendo ad Agorà su Rai 3.ha ripetuto ...... ma mentre la crisi ucraina prosegue e i prezzi dell'energia fanno su e giù, i comuni di Milano e Firenze hannocoraggio, e i sindaci Beppe Sala e Dariohanno varato i piani di ... Pd: Nardella, preso scoppola, ora umiltà per ricostruire - Ultima Ora "Mi hanno chiesto tante volte" se mi candido a segretario del Pd, "ma l'idea che ci siano candidati la cui motivazione sia di contrapporsi ad altri mi sembra assurda. Non appartiene al mio modo di far ...La finalista di "Italia's Got Talent" 2020 Isabel Nardelli ha aperto una scuola di danza a Trento Nord. Appassionata di danza sin da quando aveva 9 anni, Nardelli, 28 anni, si è formata al "Club La Fo ...