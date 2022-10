Pd | Letta | manifesto valori | poi primarie il 12 marzo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L'obiettivo è "a gennaio avere l'opportunità di elaborare undie dei principi e far sì che poi immediatamente dopo ci si confronti fra gli aderenti per votare i candidati e le ...

Cosìalla Direzione zione del Pd. L'obiettivo è "a gennaio avere l'opportunità di elaborare undi valori e principi e far sì che subito dopo ci si confronti per votare candidati e ...L'obiettivo è "a gennaio avere l'opportunità di elaborare undi valori e dei principi e far sì che poi immediatamente dopo ci si confronti fra gli ... Enrico, nella sua relazione alla ...Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "La Direzione nazionale del Partito Democratico, riunita il 28 ottobre 2022, giornata nella quale ricorrono i cento anni della Marcia su Roma, e dopo aver reso ...L'obiettivo è "a gennaio avere l'opportunità di elaborare un manifesto di valori e dei principi e far sì che poi immediatamente dopo ci si confronti fra gli aderenti per votare i candidati e le candid ...