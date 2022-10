NY&Nba | la Grande Mela “a canestro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’Europa è la patria del calcio, uno sport che non solo è il più seguito in assoluto – con distacchi biblici sulle altre discipline – ma ha influenzato lo sviluppo culturale e persino urbanistico delle nostre città. Discorso diverso invece per gli Stati Uniti, dove la cultura dello sport è molto più eterogenea: baseball, football americano, ma soprattutto la pallasi sono diffusi a macchia d’olio in tutti e 50 gli stati. Il mito del basket è certamente foraggiato dalla NBA, il più impegnativo e competitivo dei campionati dedicati a questo sport. Allo stesso modo, si è creata una passione per il basket che è anche un fenomeno di costume e di moda: quanti giovani indossano le casacche di Lakers, Bulls e Knicks? Contateli: sono tantissimi. Chi ama questo sport e lo segue con regolarità, ma anche chi si avvicina ad esso per la prima volta, non potrà che essere ...