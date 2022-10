(Di venerdì 28 ottobre 2022) Circola unclip che secondo gli utenti mostrerebbe unstatunitense chein«per la prima volta nella storia». Viene affermato inoltre che l’aereo sarebbe in grado di trasportare un grande carico utile di. Ma la data di pubblicazione delracconta una storia diversa. Per chi ha fretta: Unche riprende l’ggio di un aereo è stato condiviso dagli utenti scrivendo che mostrerebbe unstealth statunitense cheinnell’ottobre 2022 Gli utenti scrivono inoltre che trasporterebbe(o alludono alla sua capacità di trasportarle) In realtà, il ...

Open

... i costi in bolletta Antifurto di casa, conviene installarlo oppureDopo aver visto il consumo ... Incaso bisogna prendere in considerazione diversi aspetti: l' antifurto può essere un ottimo ...Circola un video clip che secondo gli utenti mostrerebbe un bombardiere statunitense che atterra in Polonia "per la prima volta nella storia". Viene affermato inoltre che l'aereo sarebbe in grado di ... No! Questo video non mostra un bombardiere Usa che atterra in Polonia con armi nucleari