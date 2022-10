Musk compra Twitter | licenziati 4 top manager | uno di loro scortato fuori dal quartier generale Il primo tweet | l' uccello è libero

ha aperto le porte al ritorno di Donald Trump , espulso da Twitter per aver pubblicato fake news . L'annuncio dell'acquisto, riporta oggi l' Afp , ha fatto eslutare Marjorie Taylor Greeen , ...Quandodichiara che sta rescindendo l'accordo, Twitter lo cita in giudizio, sostenendo che "si rifiuta di onorare i suoi obblighi nei confronti di Twitter e dei suoi azionisti perché l'accordo ...L’azienda perde soldi, utenti e alimenta polemiche d’ogni tipo, ma è anche un’ossessione per molti politici e potenti, cosa che rende la sua mera proprietà un nuovo fattore d’influenza del capo di Tes ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...