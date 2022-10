Governo | cosa succede tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni in parlamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022), secondo il quotidiano Repubblica tra i due leader potrebbe nascere presto un patto non scritto. Intanto, ottenuta la fiducia alle camere, è attesa da una settimana impegnativa in Europa. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen incontrerà giovedì prossimo, 3 novembre, a palazzo Berlaymont il presidente del Consiglio“nel corso della sua prima visita a Bruxelles da quando ha iniziato il suo mandato”. Ne dà notizia il portavoce capo dell’esecutivo Ue Eric Mamer, durante il briefing con la stampa. Prima di ricevere, giovedì Von der Leyen sarà a Berlino, per partecipare a un summit per i Balcani Occidentali. Il presidente del Consiglio ...