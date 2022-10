Empoli-Atalanta | iniziò tutto in Serie C

(Di venerdì 28 ottobre 2022), una sfida dal sapore di storia e dai piacevoli ricordi chenello scorso secolo e in categorie inferiori Sul suo sito ufficiale, l’ha ricordato gli inizi della sfida traed. Una storia che inizia nello scorso secolo e in categorie inferiori: «La prima gara risale alla stagione 1981/82,C1, con la sfida che si concluse 2-2 con l’che recuperò il doppio vantaggio azzurro, firmato Campilongo e Meloni, con i gol di Magnacavallo e Snidero.si ritrovano di fronte nel novembre del 1983 con la sfida che si chiuse sullo 0-0 (un risultato che tornerà spesso anche in seguito). Il 22 febbraio 1987 ecco il primo confronto nella massima ...

Lunch match della domenica sarà. L'incontro sarà arbitrato da Giovanni Ayroldi che ha portato molti pareggi alla squadra toscana, ben 3 nei 5 precedenti, una vittoria e una ...Commenta per primo Penultimo allenamento della settimana per l'di Gian Piero Gasperini, domenica (ore 12,30) ospite dell'. Proseguono il lavoro differenziato de Roon e Zappacosta , indisponibili per la dodicesima giornata di Serie A. Domani il ...Considerando le sole gare giocate al Castellani il bilancio è in perfetto equilibrio: quattro successi per parte e sette pareggi Quella di domenica sarà la 31esima sfida tra Empoli e Atalanta e il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...