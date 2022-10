Comune di Massa | Concorso per 1 Coordinatore Eventi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professione comeTeatrali e Culturali, categoria D, é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica altresì che questo unico posto é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto diteatrali e culturali, categoria giuridica D del vigente CCNL del Comparto funzioni locali con riserva ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve e ferma ...