L'è tornato indietro di dieci anni. Questo il verdetto espresso dalla Champions League, che ha visto gli olandesi eliminati dalla competizione con un turno di anticipo dopo quattro partite nelle ...Prosegue la testata neerlandese: " Il Napoli ha conquistato altri tre punti ai danni dell'e per la seconda volta in una settimana. L'umiliazione per Alfred Schreuder e i suoi giocatori è stata ... Ajax surclassato in Champions: un salto all’indietro di 10 anni Stampa estera in visibilio per un'altra vittoria. Ieri al Maradona il Napoli ha battuto 4-2 l'Ajax conquistando gli ottavi di Champions.La testata olandese De Telegraaf riconosce i meriti del club partenopeo e non fa sconti ai Lancieri. Mundo Deportivo: "Schreuder alle corde" ...