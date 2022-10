Programmi TV di stasera | giovedì 27 ottobre 2022 Su Rai2 debutta «Che C’è di Nuovo?» di Ilaria D’Amico

(Di giovedì 27 ottobre 2022)D'Amico (Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso Fiction. 1×03: Malinconico accompagna in questura il suo vicino di casa, Giustino Talento, preoccupato per la scomparsa della giovane moglie ucraina Lulla ma un dettaglio però, insospettisce il commissario. La polizia perquisisce l’appartamento della coppia rilevando delle macchie di sangue . Malinconico inizia a scavare nell’ambiente frequentato dalla donna e appunta i propri sospetti su Ante, il fratello della donna. La soluzione del caso è ancora lontana. 1×04: Malinconico si reca a casa di Dylan che è scomparso ormai da giorni. Lì conosce la madre e la sorella del ragazzo, Yvonne, che gli racconta della condotta scapestrata del fratello e del suo rapporto burrascoso con Brooke. Vincenzo scavando nel passato di Lulla, appunta i propri sospetti su Ante, il fratello della ...

