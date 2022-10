Ludogorets-Betis | le formazioni ufficiali | Joaquin dal 1'

La classifica è avara di punti, ma il pareggio ottenuto nell'ultima sfida contro ilconsente ai giallorossi di poter ancora sperare nell'aggancio al, seconda in classifica. "Non ...Getty Images Dopo il match in Olanda sono arrivate due sconfitte (Bodo e) e due pareggi (Leicester e). In Europa League la vittoria manca dai quarti di finale del 2021 in casa dell'...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...