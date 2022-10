Lazio | pronto un contratto triennale per Tare

Corriere Roma

Un connubio indissolubile. Lotito riparte e prosegue con Tare . Contratto triennale, la firma è vicinissima. La trattativa per il rinnovo del direttore sportivo, in scadenza il 30 giugno 2023, era ...E, uno di questi, potrebbe far tremare la Juventus in maniera importante, visto che sarebbe... Un centrocampista di qualità che sembra aver finito il proprio ciclo allasoprattutto per ... Nel Lazio un malato ogni 20 secondi: nei pronto soccorso servono altri mille medici Un connubio indissolubile. Lotito riparte e prosegue con Tare. Contratto triennale, la firma è vicinissima. La trattativa per il rinnovo del direttore sportivo, in scadenza il 30 giugno 2023, era stat ...La Lazio è pronta a scendere di nuovo in campo. Dopo la grande prestazione di Bergamo contro l’Atalanta, i biancocelesti sono chiamati a dare seguito a quanto fatto in ...