Inter | Zhang ribadisce | Club non in vendita Skriniar? Ci tengo - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il presidente dell'soddisfatto per il passaggio del turno (merito di allenatore e squadra) e blinda la proprietà: non ...

Ma è chiaro il rischio di pericolose riflessioni, che l'spera comunque di poter scongiurare. Ma il club dideve comunque prepararsi ad ogni evenienza, anche se Skriniar restasse a ...Il presidente dell'soddisfatto per il passaggio del turno (merito di allenatore e squadra) e blinda la proprietà: non ...Il presidente dell’Inter soddisfatto per il passaggio del turno (merito di allenatore e squadra) e blinda la proprietà: non vendiamo ...Calcio Champions League. Inter- Viktoria Plzen 4-0. Ilcommento post-partita del tecnico Inzaghi "serviva qualcosa di speciale, l'abbiamo fatto" Calcio Champions League. Ilcommento post-partita del tec ...