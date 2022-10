Incidente stradale nel Salernitano | perde la vita una 20enne

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Unadi Castel San Giorgio (Salerno), originaria della frazione di Castelluccio, ha perso lala scorsa notte in unavvenuto nel comune al confine tra la Valle dell’Irno e l’Agro Nocerino Sarnese. La giovane era in auto con un ragazzo, rimasto gravemente ferito e ricoverato in prognosi riservata. L’, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, si è verificato al bivio Torello-Campomanfoli, lungo la strada che collega con Siano. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino per ricostruire l’esatta dinamica ed appurare eventuali responsabilità. La sindaca Paola Lanzara proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Repubblica

In materia di sicurezza, più di un terzo degli intervistati dichiara di usare sempre la ... meno di 7 intervistati su 100 considerano alta o molto alta la possibilità di avere unin ...Lamezia Terme - È di un ferito lieve il bilancio di unavvenuto in via Cavallerizza. Un'auto guidata da un 32enne, per motivi in corso di accertamenti da parte della Polizia locale, avrebbe impattato su un'altra vettura parcheggiata, ... Morto in un incidente stradale Gianni Salerno, ex segretario della Cisl di Piacenza A poche ore dalla riapertura di un tratto sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, a Vietri di Potenza, si registra il primo incidente all’altezza di una delle tante deviazioni presenti. Poco dopo ...TERRICCIOLA: Il conducente della vettura finita in un campo è stato estratto dall'abitacolo in gravissime condizioni ed è stato trasportato con Pegaso in ospedale ...