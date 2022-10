Casio Vintage x Rag & Bone celebra lo stile newyorkese

(Di giovedì 27 ottobre 2022), in ocne del 20° anniversario del marchio statunitense ragannuncia la collaborazione che si concretizza in due nuovi modelli che uniscono il design innovativo ed evergreen degli orologi digitali che hanno scritto la storia all’inimitabile“downtown cool” di rag. I nuovi orologi, lanciati nell’autunno 2022, in esclusiva online e presso G-Shock Store di Corso Como 9 a Milano, sono caratterizzati da un cinturino e una cassa monocromatici, entrambi trattati con colori militari, e da un cinturino in metallo massiccio a cinque file che assicura un comfort duraturo. Basato su uno dei primi orologi digitali di, l’A1000 ha una cassa ottagonale a profilo sottile, il logo risalta sul ...

L'attaccante del Barcellona aveva al polso unUnisex in colore oro. Il suo costo era di 60 euro .Quanto vale l'orologio di Lewandowski paragonato a quello di altri calciatori L'orologio indossato dall'attaccante è unUnisex in colore oro. Il suo prezzo è 60 euro . Ilè un ...Casio Vintage, in occasione del 20° anniversario del marchio statunitense rag & bone annuncia la collaborazione che si concretizza in due nuovi ...Alla serata di gala del Pallone d’Oro, l’attaccante del Barcellona era elegantissimo. Ad attirare l’attenzione però non è stato il vestito, ma ciò che aveva al polso ...