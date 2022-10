Capgemini - Lindustria automobilistica è in ritardo negli investimenti per la sostenibilità

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'intera industria dell'auto sta riducendo i suoiin iniziative di, ossia in tecnologie, processi e competenze (si escludono le spese delle Case nello sviluppo e nella produzione di elettriche), pertanto, rischia di non raggiungere gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale fissati dall'Accordo di Parigi o dal Green Deal europeo. L'allarme arriva dall'ultima ricerca delResearch Institute, dal titolo Sustainability in Automotive: From Ambition to Action, che attribuisce il rallentamento ai diversi problemi affrontati dall'intero settoreultimi mesi: "Le sfide recenti, come la scarsità di chip e i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, hanno costretto le organizzazioni del settore automotive a ridefinire le proprie priorità". I ritardi. Secondo la ...