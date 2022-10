Belle & Sebastien – Next generation dal 17 novembre al cinema

(Di giovedì 27 ottobre 2022) A distanza di 4 anni dall’ultimo capitolo, torna alin una veste tutta nuova, il grande classico che ha conquistato intere generazioni. Quale iniziativa sostiene? La coppia di amici che ha incantato adulti e bambini torna alcon un’avventura per le nuove generazioni e non solo, chi acquisterà un biglietto per andare a vedereaiuterà l’ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali a prendersi cura dei nostri amati amici a quattro zampe. L’incasso Notorious Pictures, infatti, devolverà parte dell’incasso in sala a ...

Today.it

Anzi, devo dire che sono piùloro della Venere di Botticelli. Il museo degli Uffizi ha sbagliato a indignarsi. Avrebbero dovuto studiare un modo per guadagnare, magari dividendo i proventi. La ...Sgarbi: 'Piùdella Venere di Botticelli' Beatrice Segreti, vita privata Beatrice Segreti, che grazie a OnlyFans ha dichiarato di guadagnare 'anche 30mila euro in un mese', è stata intervistata ... Col seno nudo agli Uffizi, Sgarbi le difende: "Più belle loro della Venere di Botticelli" Non vedo cosa ci sia di male. Anzi, devo dire che sono più belle loro della Venere di Botticelli. Il museo degli Uffizi ha sbagliato a indignarsi. Avrebbero dovuto studiare un modo per guadagnare, ...Oggi, allora, vi regaliamo qualche attimo di pace e relax mentale, portandovi con noi alla scoperta delle più belle isole deserte del mondo. (In foto, le isole Mamanuca) ...