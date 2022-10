Arbitri & Arbitri – Antonio Rapuano dirige Napoli-Sassuolo

(Di giovedì 27 ottobre 2022)sarà l’arbitro di, gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A, Nato a Rimini da una famiglia di origini beneventane, ha iniziato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... di lunga militanza nell'AICS, Salvatore Reale responsabile del settore, Alessandro Sergi responsabile Padel, Stefano Cateni responsabile calcio a 11. Novità l'addetto Stampa e comunicazioni ...Si tratta infatti ancora una volta dell' inconsistente e insufficiente numero di, un problema che almeno apparentemente sembrava essere stato superato e che però è tornato a colpire con una ...Antonio Rapuano, Nato a Rimini da una famiglia di origini beneventane, ha iniziato ad arbitrare a quindici anni nel 2000. Arriva in Lega Pro nel 2012 e dopo tre stagioni, in cui ha diretto anche la ...I due arbitri calabresi designati ancora una volta per lo stesso match e questa volta lo scenario sarà più importante del solito ...