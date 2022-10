A Vienna Coric si conferma bestia nera di Tsitsipas

La solita prestazione incolore condanna Stefanos Tsitsipas, eliminato negli ottavi dell'Atp 500 didalla sua bestia nera, il croato Bornavittorioso per 4 - 6 6 - 4 7 - 6 . E' la terza volta in quattro confronti diretti cheelimina Tsitsipas: era accaduto nel 2020 all'Open degli ...In archivio il secondo turno del torneo ATP 500 di2022 (cemento indoor) , con i match di quarti di finale che si sono andati a delineare. Tutto ... nell'ultimo match di giornata, Borna...La solita prestazione incolore condanna Stefanos Tsitsipas, eliminato negli ottavi dell'Atp 500 di Vienna dalla sua bestia nera, il croato ...In archivio il secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2022 (cemento indoor), con i match di quarti di finale che si sono andati a delineare.