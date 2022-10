Tottenham | Conte non ci sta | “Il var sta facendo danni”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Penso che la palla fosse davanti a Kane e che quello sia gol. Non capisco la linea che hanno messo. È molto difficile commentare questa decisione. Il VAR stamolti. Non mi piace questa situazione”. Lo ha detto il tecnico delAntoniodopo l’1-1 contro lo Sporting e il gol annullato per fuorigioco a Kane al 95?. “Il secondo tempo è stato positivo e abbiamo giocato con grande intensità. Meritavamo di vincere ma sappiamo cosa è successo“, l’analisi del tecnico italiano ai microfoni di BT Sport. SportFace.

LONDRA (Inghilterra) - Mercoledì che chiude il 5° turno di Champions League che l'ex Juventus Rodrigo Bentancur salvare il Tottenham di Antonio Conte. Il centrocampista uruguaiano ha segnato la rete dell' 1 - 1 contro lo Sporting Lisbona, un gol che mantiene gli Spurs al 1° posto nel Gruppo D (8 punti) ma con solo un ... Bentancur salva Tottenham (espulso): 1 - 1 del Tottenham con lo Sporting. Atletico - Bayer 2 - 2 con rigore sbagliato e travesra di Saul sulla ribattuta al 99', Eintracht - Marsiglia 2 - ... I reds centrano l'obiettivo battendo 3-0 l'Ajax ad Amsterdam, i lusitani travolgendo (4-0) in Belgio il Bruges. I colchoneros falliscono ...