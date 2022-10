La Gazzetta dello Sport

"Non mi sono mai divertito tanto come in questo periodo". Anche senza un Major, Roryricorderà il 2022 come uno degli anni più incredibili della sua carriera: ha vinto tre tornei, fra cui la FedexCup, è diventato la voce ufficiale del Pga Tour nella disputa contro la SuperLega ...Continua a leggere - > L'articolo Rorya volte... numero uno al mondo proviene da Golfando: news, foto e storie di umanità ... McIlroy ritorna numero 1 al mondo: "Io, Roma, la Ryder e un anno speciale" Con il 23esimo titolo sul PGA Tour Rory McIlroy dopo 755 giorni torna in vetta al ranking. "Sento di godermi il golf ora più che mai" dice.