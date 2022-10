Il Reddito di Cittadinanza non si tocca

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “C’è tanto furore ideologico nell’attacco aldi. In tutti paesi è un sistema di protezione sociale”. È quanto ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando all’assemblea dei parlamentari del Movimento in corso a Roma. Il presidente del M5S Conte: “C’è tanto furore ideologico nell’attacco aldi” “Secondo l’Istat – ha aggiunto Conte – (ildi, ndr) ha salvato un milione di persone dalla povertà. Dire che chi percepisce iled è idoneo al lavoro deve lavorare è una banalità, una tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio da parte di chi governa è dire lavoriamo tutti insieme per migliorare le politiche del”. Ricciardi: “Se si pensa che il problema è la guerra ai ...

