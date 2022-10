(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Sulfacciamo questa bicamerale d'inchiesta. Utile aprire la discussione in modo serio per capire cosa è accaduto nel Paese, siamoad un". Così Francescodel Pd intervenendo in aula al Senato.

Il Sannio Quotidiano

Ma poi con buonismo presidenziale concede qualche secondo in più al dem Francesco: "Lei è il ... Nordio la fa cavallerescamente accomodare alla sua sinistra sui banchi del, ma poiché il ...Questo spiega l'opposizione morbida aluscente, non è che alla fine l'agenda Draghi la vuole scrivere lei", ha chiesto polemico e sarcastico l'ex premier diretto alla neo presidente del ... Governo: Boccia, ‘ok commissione Covid, pronti a confronto’ “Parliamo dei fatti della Sapienza, abbiamo visto immagini che mi hanno fatto venire i brividi: rispettiamo la libertà di parola, la libertà di manifestazione del pensiero, lo dico al ministro dell’In ...L’università è il luogo del confronto democratico”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, annunciando il no del M5S alla fiducia al governo Meloni nel suo intervento in aula ...