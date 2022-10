GF Vip | attacco della Grimaldi alla Ferruzzi | “Uomo di m…a!”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Elenoirecontinua a far parlare di sé non solo dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma anche fuori. In molti la stanno criticando per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon. La, infatti, la addita di stare sempre dietro agli uomini, ha detto apertamente che porta iella e, in puntata, ha anche sputato a terra dopo che l’influencer è passata. Un gesto che non è piaciuto proprio al popolo del web schierandosi contro Elenoire. L’su Instagram Tra le tante reazioni, una ha creato più clamore, quella di un’ex gieffina, Eva. Una persona che nello scorso Gf Vip ha dimostrato di avere un carattere mite e condiscendente, è scesa in campo per sommarsi alle numerose critiche nei ...