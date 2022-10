Eva Grimaldi e la rivelazione hot su Imma Battaglia | “Mi fa sentire femmina più di tutti gli uomini che ho avuto Quando il mio ex mi accarezzava…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ci sono amori che nascono a partire da uno sguardo. È il colpo di fulmine che arriva all’improvviso e in un secondo spariglia le carte. Così è stato per Eva, che ha incontrato per la prima voltanel 2008 al Gay Village. Da quel momento per l’attrice le cose non sono state più le stesse. In quell’occasione laera in compagnia del suo ex marito, eppure laha suscitato in lei un’emozione inaspettata. “Ci indicanodi spalle con la sua fidanzata di allora.a dire: ‘Che bella la fidanzata di‘. Poi lei si è girata e l’ho vista la prima volta. E ho replicato: ‘Sarà tanto bella, ma avete visto il viso di?’” racconta al Corriere.it....