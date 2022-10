Whatsapp non funziona | down l’app di sistema di messaggistica | cosa sta succedendo

(Di martedì 25 ottobre 2022)in buona parte dell’Italia. Oggi 25 ottobre 2022,non. La nota piattaforma è andata in tilt verso le 9:00 di mattina e al momento non sembra aver ancora ripreso il suo correttomento. Il servizio disembra essere completamente offline, con l’impossibilità di inviare e ricevere messaggi o di configurare la versione browser ditramite il menù dei dispositivi collegati. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invecere correttamente. Leggi anche l’articolo —> Come richiedere il bonus occhiali 2022: i requisiti, tutte le info utilinondi ...

funziona : basta andare sulla chat con un proprio contatto, oppure su un gruppo, per rendersi conto che la pagina prova ad aggiornarsi ma senza riuscirci. Nella parte alta della chat ...è ancora chiara la causa del fenomeno, ma diversi utenti diriferiscono di problematiche notevoli nell'utilizzo dell'app. Segnalazioni di malfunzionamento o stop totale del servizio si ...Stamattina WhatsApp è down in buona parte di Italia. Oggi 25 ottobre 2022 WhatsApp ha smesso di funzionare verso le 09:00 di mattina e al momento in cui scriviamo non sembra che abbia ancora ripreso ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...