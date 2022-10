Simeone | “Sono sempre pronto | essere un giocatore del Napoli è una cosa unica”

... per ora, non vi è dubbio - o anche alla somma degli interpreti: i calciatori del Napoli, uomo ... che un Kvaratskhelia non si trova sotto il cavolo, che cambi come Raspadori enon tutti li ...Con lui presente anche Giovanni. Indiziato a partire titolare nella gara di domani. MATCH DI DOMANI E DIFFICOLTA - 'Le difficoltàripetersi ogni volta, il 'Drs' va inserito sempre, ...ForzAzzurri.net - Simeone è felice e orgoglioso di essere un giocatore del Napoli, sempre pronto alle richieste di Spalletti ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti e Giovanni Simeone.