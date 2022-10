Rotondi | “Mi aspettavo discorso Meloni alla Camera”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non mi ha stupito ildi Giorgia: la conoscevo, me lo. Non a caso ho scommesso su di lei, sapevo a chi andavamo ad affidare il Paese. Non potendo confessare uno stupore, ammetto una emozione : è tornata la politica nell’aula, e si è sentito. Tra i primati di Giorgia c’è di aver parlato per un’ora senza una contestazione. Non era mai capitato, nemmeno ai presidenti di governi di unità nazionale. Da deputato di Avellino sono felice del riferimento programmatico al ripopolamento delle zone interne del Sud e allo sviluppo dei piccoli paesi, che sono tanta parte della mia base di rappresentanza. E’ un bell’inizio, per tutti”. Così Gianfranco, presidente di ‘Verde è popolare’, commenta il...