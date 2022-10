Roma-Napoli | assurdo all’Olimpico | scoppia la rissa dopo il gol di Osimhen

(Di martedì 25 ottobre 2022) Continuano gli strascichi negativi lasciati dalla sfida fra. Ai cori discriminatori, striscioni d’odio (da parte di entrambe le tifoserie) e polemiche sui social, pare si siano aggiunti anche degli scontri fisici. Sebbene il settore ospiti fosse chiuso ai residenti campani infatti, lo Stadio Olimpico non era di certo spoglio di supporters azzurri, presenti anche in altri settori dell’impianto. Questo ha dunque scatenato l’ira dei tifosi giallorossi che, secondo quanto riportato da goal.com, si sono poi riversati su un particolare gruppo di sostenitori delin seguito al gol di. Kvaratskhelia(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) Dalla Georgia aper il proprio idolo: le vittime dell’aggressione Non è una novità che la presenza di ...

...ha già messo a segno sette gol e otto assist in 14 partite deldi quest'anno. Trascinatore di una squadra da sola in testa al campionato (dopo la vittoria domenica in casa della) che sta ...Domenica sera, dopo la vittoria 1 - 0 sulla, allo stadio Olimpico, ilsi è diretto alla stazione Termini per prendere il treno di ritorno. Scendendo dal pullman, Juan Jesus si è staccato dalla comitiva per consegnare due buste di ...La community di NAStartUp si riunisce al museo di Napoli per un incontro affascinante tra passato e innovazione. L’evento inizia mercoledì 26 ottobre a partire dalle ore 18:00 online ...Mercoledì conferenza stampa di Mourinho e Zalewski - A.S. Roma - Superata la delusione per la sconfitta subita contro il Napoli , l’ AS Roma sta lavorando i... - Marione.net - La ControInformazione Gi ...