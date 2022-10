Prigozhin | l’Ucraina e il declino dell’esercito russo Parla l’ex comandante Wagner

Leggi su formiche

(Di martedì 25 ottobre 2022) Quella di Marat Gabidullin, 56 anni, è una storia ai limiti dell’incredibile. Veterano dell’aviazione, nel 2015 si è unito al famigerato Gruppo, che all’epoca era un’entità avvolta nel mistero. È stato mandato in Ucraina, e nel 2016 in Siria, dove ha combattuto lo Stato Islamico e dove una ferita da esplosione lo ha costretto a spostarsi nelle retrovie. Nel frattempo soppesava la differenza tra la propaganda del Cremlino e la realtà. Così ha lasciato lanel 2019 e ha pubblicato le sue memorie in Russia, tramite una casa editrice siberiana, per fare luce sulle attività dei mercenari. Le pressioni subite lo hanno costretto a lasciare il Paese. Arrivato in Europa – oggi vive in Francia – ha rielaborato le sue memorie in un altro libro: Io,di ...