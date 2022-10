Paola Barale e la confessione a cuore aperto | “Gli amori finiscono…”

Leggi su kronic

(Di martedì 25 ottobre 2022)e la toccantein diretta televisiva: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda Una delle showgirl che con il fascino e la grande professionalità ha conquistato un piccolo pezzo dello spettacolo italiano è lei, la splendida. Dopo essersi allontanata per un po’ dalle scene dello spettacolo, la donna è tornata al programma Ballando con le stelle in coppia con Roly Maden. Durante un’intervista ella ha fatto unache ha lasciato tutti senza parole. Curiosità su(foto web)darle grande notorietà nel mondo dello spettacolo è stata la somiglianza con Madonna, una delle star internazionali portate alla luce nel noto programma Domenica In. A darle visibilità, invece, il noto ...