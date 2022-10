Osnago Lecco | padre uccide la figlia disabile e si suicida

Omicidio - suicidio questa notte a, centro della Brianza in provincia di. Un uomo anziano in base a quanto si è potuto finora apprendere, ha ucciso la figlia quarantenne, somministrandole una massiccia dose di farmaci, e ...commenta Omicidio - suicidio a). Francesco Iantorno , 80 anni, ha ucciso la figlia disabile, Rossana, 45 anni, con una maxi - dose di farmaci e poi si è tolto la vita. La scoperta è stata fatta da un altro figlio dell'...LECCO Omicidio-suicidio questa notte a Osnago, centro della Brianza in provincia di Lecco. Un uomo anziano in base a quanto si è potuto finora apprendere, ha ucciso la figlia quarantenne… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...