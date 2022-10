L’Udinese lancia da domani il suo Fan Token ufficiale $UDI

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il 26 ottobrelancerà il suo Fanattraverso Socios.com, la piattaforma utilizzata dalle principali squadre di calcio mondiali per interagire, premiare e offrire vantaggi esclusivi ed esperienze uniche ai propri tifosi. Il Fanconsentirà ai tifosi deldi tutto il mondo di accedere a un nuovo universo di opportunità L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

