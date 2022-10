La mano tagliata di Rushdie

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Chi ama la res publica avrà lamozzata” (Czeslaw Milosz) Il verso del grande poeta polacco Milosz chiude una quartina di una poesia che si intitola Consigli. Consigli a “dei giovani poeti”, e per estensione a tutti gli scrittori e a tutti gli uomini liberi che ainteressarsi di ciò che è vita comune. Un verso per nulla “profetico”, allora come ora è invece un giudizio amaramente storico, concreto. Il 12 agosto scorso, mentre si apprestava a tenere una conferenza per la Chautauqua Institution, benemerita istituzione culturale per la formazione degli adulti e la promozione del free speech, Salmanera stato accoltellato da un giovane islamico americano di origini famigliari libanesi, ma fanatico sostenitore dell’Iran. Una ventina di coltellate, lo scrittore anglo-pachistano si salvò per miracolo. Tre mesi dopo il suo ...